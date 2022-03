Bárbara Guimarães relata encontro emocionado perto da guerra: “O marido ficou a lutar”

Bárbara Guimarães está na Polónia para ajudar refugiados e trazer famílias ucranianas para Portugal. A apresentadora da SIC mostrou um momento “comovente”

Depois de ter saído há alguns dias de Lisboa, Bárbara Guimarães chegou à Polónia, onde já conheceu alguns refugiados da guerra que pretende ajudar e trazer para Portugal.

A apresentadora da SIC, que, nesta semana, viu o ex-marido, Manuel Maria Carrilho, a ser condenado por violência doméstica, contou um caso “comovente”.

“Um dos muitos momentos comoventes foi conhecer a Natália, o seu pai e os filhos. Foi nas filas da fronteira à entrada da Polónia. Que demoram horas… conversámos sobre tudo”, começou por relatar nas redes sociais.

“E depois quis o destino que pela noite dentro nos voltássemos a encontrar na estação de comboios onde iria ficar até conseguir partir para Berlim. Como nos encontrámos duas vezes, combinámos que não haveria duas sem três, e então ela convidou me para jantar na sua cidade quando regressar à Ucrânia e ao seu marido que ficou a lutar. Dei-lhe um papel com o meu número de telefone e ‘don’t lose me. Never!’” E abraçámo-nos para sempre!”, concluiu Bárbara Guimarães.