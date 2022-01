Bárbara Guimarães repõe energias com caminhada

Bárbara Guimarães revelou nas redes sociais que aproveitou a manhã para uma caminhada de 12 quilómetros.

A apresentadora continua a praticar exercício físico para manter a forma. Bárbara Guimarães partilhou no próprio Instagram um vídeo animado, esta segunda-feira, 12 de abril, e revelou que fez uma caminhada junto ao Parque das Nações, em Lisboa.

“Depois de 12 quilómetros e ainda sobra energia. Boa semana para todos”, pode ler-se na publicação, na qual surge de roupa e calçado desportivos.

Bárbara Guimarães revelou recentemente que em breve estará de regresso ao pequeno ecrã, depois de ter estado ausente durante alguns meses.

O programa “24 Horas de Vida”, da SIC, marcou o regresso da apresentadora à SIC após ter terminado os tratamentos de quimioterapia para tratar um cancro na mama. Apesar de ausente do ecrã, tem apresentado alguns programas de forma esporádica, como o “Estamos em Casa”, do qual foi a primeira apresentadora do formato do terceiro canal, que teve uma cara diferente em cada emissão.