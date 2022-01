Bárbara Lourenço revela que não vai fazer parte desta edição do “The Voice Kids”

Bárbara Lourenço revelou que não vai ocupar o lugar de Repórter V desta edição do programa “The Voice Kids”, da RTP1.

A atriz admitiu que a apresentação não é a sua “praia” porque fica “muito nervosa”. Por isso, a intérprete afirmou que mais vale colocar alguém que o saiba fazer melhor do que ela.

“Foi uma experiência. Sabia disso e foi muito bom enquanto fiz, mas não é por aí que quero seguir o meu caminho. Não é muito a minha praia, fico muito nervosa. Há tanta gente boa a fazer isso que não me ponham a mim”, afirmou à revista “Telenovelas”.

Esta não é a única alteração desta nova temporada do concurso que já se encontra em gravações. Aquando do anúncio do “The Voice Kids”, a RTP adiantou que Bárbara Tinoco vai ocupar o lugar de mentora de Marisa Liz.

“Toda a vida que tenho e adoro começou um dia neste palco e agora sinto-me sortuda por ser mentora no formato ‘Kids’”, confessou a cantora, em comunicado, que vai ser mentora ao lado de Carolina Deslandes, Carlão e Fernando Daniel.