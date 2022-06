Bárbara Lourenço posa em topless numa praia em Espanha

Bárbara Lourenço mostrou-se em topless numa praia em Formentera, Espanha. A atriz “incendiou” as redes sociais e recebeu vários elogios.

A intérprete, de 29 anos, fez as malas e mudou-se temporariamente para território espanhol, onde tem estado a aproveitar para apanhar banhos de sol e descansar longe da rotina.

No perfil de Instagram, a artista publicou uma fotografia em que surge na praia sem a parte de cima do biquíni. “Isla Bonita”, escreveu Bárbara Lourenço.

Entre os elogios que surgiram dos internautas destaque para Dânia Neto, Filipa Areosa, Inês Gutierrez e Soraia Tavares que reagiram à imagem publicada pela atriz com vários emojis de fogo.

A artista celebrizou-se no pequeno ecrã com a série “Morangos com Açúcar”, da TVI, em 2011. Atualmente, a atriz integra o elenco da novela “Por Ti”, da SIC.