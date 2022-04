Bárbara Norton de Matos acorda só com um lençol a tapar o corpo

Bárbara Norton de Matos surpreendeu nas redes sociais ao mostrar-se ao acordar, apenas com um lençol a cobrir o corpo.

Mais sensual do que nunca. A atriz começou a manhã desta sexta-feira, 11 de dezembro, só com o lençol à volta do corpo a posar para a fotografia, que, posteriormente, partilhou no próprio Instagram.

“Bom dia mundo”, pode ler-se na publicação da artista.

Entre os diversos elogios recebidos na secção dos comentários da fotografia, destacam-se os de Oceana Basílio, Liliana Santos, Rui Unas, Filipa Nascimento. “Sim senhora”, escreveu esta última.

Recorde-se que Bárbara Norton de Matos mostrou-se agarrada a um amigo misterioso nas redes sociais. A atriz não identificou o homem e os seguidores desejaram felicidades.