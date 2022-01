Bárbara Norton de Matos admite que já fez cirurgia estética

Bárbara Norton de Matos admitiu que fez uma mamoplastia de aumento devido a um complexo físico.

A atriz revelou no podcast “Maluco Beleza”, de Rui Unas, apesar de, atualmente, sentir-se confortável com o “que vê ao espelho”, submeteu-se a uma cirurgia estética quando tinha 20 anos.

“Fui altamente criticada. Acho que é a primeira vez que estou a assumir isto publicamente. Com 20 anos fui pôr maminhas, como deves imaginar estava toda a gente contra, até na minha família”, admitiu.

Bárbara Norton de Matos confessou que “um complexo gigante” e destacou que “foi a melhor coisa” que fez. “Não tinha nada a ver com o tamanho das minhas maminhas. As minhas maminhas eram feias… era como teres o nariz feio! A forma não era bonita. […] Não tinha nada a ver com mostrar ou deixar de mostrar”, explicou.

Recorde-se de que Bárbara Norton de Matos tem duas filhas, Luz, de 13 anos, e Flor, de 3, dos relacionamentos terminados com Gonçalo Pina e Melo e com Ricardo Areias, respetivamente.

LEIA TAMBÉM: