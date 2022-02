Bárbara Norton de Matos agradece aos fãs pela “confiança” no novo projeto

Bárbara Norton de Matos aventurou-se num novo projeto e o resultado não poderia ser melhor. Por isso, a atriz recorreu às redes sociais para agradecer aos fãs.

A intérprete, de 42 anos, lançou duas águas-de-colónia e o sucesso tem sido notório, algo que fez com que a artista, esta quinta-feira, 18 de novembro, fizesse um balanço do projeto e um agradecimento.

“Nunca pensei que num almoço entre amigas surgisse a minha marca no qual me identifico a 100%. Um projeto feito de raiz com todo o meu carinho e empenho. Fiz estas duas águas-de-colónia, B IRREVERENCE e B SERENITY como se fossem para mim e para as minhas filhas”, começou por escrever.

“Estou muito feliz com o resultado, as pessoas têm adorado as fragrâncias e isso deixa-me profundamente feliz. Realmente é verdade, nunca é tarde para começarmos algo novo e arriscarmos. Obrigada pela confiança de quem já comprou e quem ainda não comprou sff de se despachar e não deixar para a última da hora com a confusão do natal”, acrescentou.

Bárbara Norton de Matos aproveitou para alertar os fãs que nos próximos tempos vai revelar mais novidades. “Vou estar numa exposição de natal a partir do dia 26 de novembro em Lisboa com a minha marca de águas-de-colónia e com mais uma grande novidade”, afirmou.