O amor está no ar? Bárbara Norton de Matos apresenta amigo misterioso

Bárbara Norton de Matos mostrou-se agarrada a um amigo misterioso nas redes sociais. A atriz não identificou o homem e os seguidores desejaram felicidades.

A intérprete, de 41 anos, apanhou os admiradores de surpresa com uma fotografia abraçada a um homem. No perfil de Instagram, a profissional da SIC escreveu: “Ele”, com o emoji de um coração.

Na secção de comentários, entre as mensagens de felicidades que surgiram por parte dos internautas, destaque para as palavras de Fernando Rocha. “O amor é lindo”, comentou o humorista.

A última relação amorosa conhecida por parte de Bárbara Norton de Matos foi o seu casamento Ricardo Areias, do qual nasceu Flor. Os dois separaram-se em 2018, depois de estarem nove meses casados.

Além de Flor, a atriz também é mãe de Luz, fruto de um antigo relacionamento.