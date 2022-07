Bárbara Norton de Matos assume novo namoro

Bárbara Norton de Matos assumiu um novo namoro. A atriz ainda não revelou a identidade do companheiro porque, justifica, quer fazer as coisas a seu tempo.

A intérprete, de 42 anos, revelou, durante o festival Rock in Rio Lisboa, no Parque da Bela Vista, que está a viver um novo relacionamento amoroso, depois de esclarecer que não se tratava do amigo com quem foi ao evento.

“Estou a namorar, mas não é com a pessoa que está aqui comigo, porque já vai sair nas revistas para a semana que eu ando com o António que está aqui comigo. É que fartaram-se de o fotografar mas não é ele. Não é ele e não venham atrás de mim. Já sabem que estou comprometida, mas apresento quando tiver que apresentar”, assegurou.

“Deixem-me estar com calma, fazer as coisas a meu tempo, e depois eu apresento. Já sabem que quando quero, eu faço logo isso”, acrescentou ao programa “Passadeira Vermelha”, da SIC.

Lembre-se que a atriz está solteira após ter terminado o casamento com Ricardo Areias, com quem tem uma filha em comum, Flor. A atriz também é mãe de Luz, que nasceu durante o relacionamento com Gonçalo Pina e Melo.