Bárbara Norton de Matos lembra cena difícil em “Nazaré”

Ontem deu na novela Nazaré na @sicoficial mais uma cena difícil de fazer. Recebi muitas mensagens a dizer que foi chocante… E é apenas ficção imagino a realidade . Antes de fazer a cena a equipa deu-me uns minutos de concentração e pensei em todas mulheres que sofrem de maus tratos … Imaginei a revolta, a frustração, a vergonha, o ódio a dor… Todos os dias recebo desabafos de histórias verdadeiras inacreditáveis … Tão difícil de acreditar que é a realidade mas infelizmente são muitos os casos e sei que as mulheres que passam por violência doméstica não têm muita hipótese de sair desta situaçao porque o processo é complexo e difícil principalmente na altura em que vivemos. Quem conseguir ajudar estas mulheres a sair desta situação ajude não finja que nao é da sua conta. Se ouvir uma discussão violenta chame a polícia. . Eu gostava de ajudar mais quando recebo certas mensagens… Fico triste, apenas respondo e faço companhia. Tão difícil sentir- me impotente para ajudar . Um abraço forte para estas mulheres e muita força.