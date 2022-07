Bárbara Norton de Matos confessa que já foi julgada por ter filhas de pais diferentes

Bárbara Norton de Matos criou um jogo de perguntas e respostas no seu Instagram para interagir com os seus fãs e houve quem fizesse questões bem pessoais.

Uma dos internautas que segue a atriz, de 43 anos, ficou curiosa em relação ao facto de a intérprete ter filhas de pais diferentes. “Sentes julgamento por teres duas filhas de pais diferentes? Eu sinto muito”, questionou a seguidora.

“Já senti julgamento disso e de quase tudo o que fazia, ou dizia, ou vestia… Mas chega a uma altura da nossa vida (não sei se é a idade) que não queres mesmo saber o que os outros pensam! Faço o que acho que está certo”, começou por responder.

“É um caminho conseguir desligar do que os outros pensam, e acreditar mais em ti e nas tuas decisões. O resto que se lixe! Normalmente, quem mais te julga é quem faz mais asneiras na vida… daquelas graves”, rematou.

Recorde-se que Bárbara Norton de Matos é mãe de duas meninas, Luz, de 16 anos, fruto da relação com Gonçalo Pina e Melo, e de Flor, de seis anos, que nasceu do relacionamento com Ricardo Areias.