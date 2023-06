Bárbara Norton de Matos descarta possibilidade de casar novamente

Após ter-se separado do pai da filha mais nova em 2018, Bárbara Norton de Matos descarta a possibilidade de voltar a casar, mas continua a acreditar no amor.

Bárbara Norton de Matos abriu uma caixa de perguntas no Instagram e acabou por ser questionada: “Para quando casar?”.

A atriz, de 43 anos, respondeu: “É o que eu digo, vocês não me querem solteira. Querem-me casadinha, fechadinha em casa”, brincou.

Contudo, Bárbara Norton de Matos descartou essa possibilidade: “Não faço intenções nenhumas de casar, já casei, adorei o dia do meu casamento, foi tudo lindo e maravilhoso, mas está bom”.

A artista casou-se com 2018 com Ricardo Areias, com quem tem uma filha em comum, Flor, mas, apenas nove meses após o matrimónio, o casal oficializou a separação.

Apesar de uma vida amorosa conturbada, Bárbara assume que ainda acredita no amor: “Não quero mais casar, mas calma, ainda acredito no amor. Então eu, que sou uma apaixonada. Tenho de me apaixonar, mas casar não, obrigadíssima, não me apetece nada”, notou.

Recentemente, a atriz recordou o divórcio: “Eu chorei baba e ranho, senti-me culpada, senti-me péssima mulher, péssima mãe (…) foi horrível e fui eu que quis sair, saí de casa com as duas miúdas, foi muito duro”.

Nas redes sociais, Bárbara Norton de Matos tem mostrado o lado mais sensual e somado elogios por parte dos cibernautas.