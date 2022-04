Bárbara Norton de Matos desfruta de dias de descanso no Alentejo

A atriz revelou nas redes sociais que está a desfrutar de alguns dias de descanso no Alentejo com as filhas, Luz e Flor.

Depois de dois meses em isolamento social devido à Covid-19, Bárbara Norton de Matos aproveitou as altas temperaturas que se fazem sentir em Portugal para se bronzear na Reserva Alecrim Glamping.

No Instagram, a atriz partilhou uma fotografia para atualizar os seguidores e assinalar a chegada ao campo.

https://www.instagram.com/p/CAxL0wRFczj/

Luz, de 13 anos, nasceu da relação com Gonçalo Pina e Melo e Flor, de três, de Ricardo Areias.

Recorde-se que, recentemente, Bárbara Norton de Matos explicou como está a dividir a guarda das filhas durante a pandemia.

A atriz está no “ar” na novela da noite da SIC “Nazaré”.

LEIA TAMBÉM: