Bárbara Norton de Matos diverte-se no Algarve: “Descalça na noite”

Bárbara Norton de Matos escolheu o início do mês de agosto para viajar até ao Algarve e tem-se divertido no Sul do País.

Bárbara Norton de Matos está de férias no Algarve. A atriz aproveitou o calor de agosto para viajar para o Sul do país e a diversão não tem faltado, como mostrou nas fotos que partilhou com os seguidores no perfil de Instagram.

A atriz esteve sempre muito bem-disposta na noite algarvia e confraternizou com muitos amigos.

“Babs nos algarves (sempre com jolinha na mão) e descalça na night (noite). Em relação ao detox nem vou comentar. Já fui…”, brincou Bárbara Norton de Matos nas redes sociais.

Recorde-se que, há um mês, a intérprete celebrou mais um aniversário: “Amo fazer anos”, escreveu a artista nas redes sociais.