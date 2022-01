Bárbara Norton de Matos faz 42 anos: “Aceito-me como sou e não me levo demasiado a sério”

Bárbara Norton de Matos faz 42 anos e, em jeito de balanço, refletiu sobre a mulher em que se tornou, deixando dicas sobre como levar a “vida de uma forma leve”.

A intérprete, que integra o elenco da novela “Amor, Amor”, da SIC, fez questão de assinalar o dia em que completa 42 anos. A artista começou por assumir a mulher em que se tornou num testemunho publicado no Instagram.

“Faço hoje 42 anos e amo fazer anos. Passa mesmo rápido e tem sido tudo incrível nestas quatro décadas, sou uma mulher feita, mãe de duas princesas que amo loucamente e sou atriz com muito orgulho”, começou por admitir.

De seguida, a atriz explicou como consegue ser sempre tão positiva: “A resposta é simples mesmo com todas as adversidades aprendi e cresci e tirei sempre algo de positivo no menos bom”.

“Aceito-me como sou e não me levo demasiado a sério. Levar a vida de uma forma leve, aceitar e acreditar em nós próprios. Ser feliz no presente e viver intensamente cada momento. A melhor coisa da quarenta? Rirmos de nós e não temos m##### e se é para viver é para viver a sério sem medos!” rematou.

Bárbara Norton de Matos estreou-se, no passado sábado de manhã, como apresentadora com o programa “Estamos em Casa”, da SIC. A atriz confessou ter adorado esta primeira experiência.

Recorde-se que a intérprete é mãe de Luz, de 15 anos, nasceu durante o relacionamento Gonçalo Pina e Melo, e Flor, de cinco anos, é fruto do casamento terminado com Ricardo Areias.