Bárbara Norton de Matos mostra-se sensual em férias com o namorado

Bárbara Norton de Matos viajou com o novo namorado, Tiago Raposo de Magalhães, e a filha. O destino ainda é desconhecido.

Bárbara Norton de Matos recorreu às redes sociais para partilhar alguns registos das férias em família. A atriz, de 44 anos, viajou com a filha e com o novo namorado, Tiago Raposo de Magalhães, que tem dado que falar, após ter namorado com uma outra figura pública, Bárbara Guimarães.

Apesar de não ter revelado o destino, Bárbara somou elogios na caixa de comentários. “Tudo a arder”, “Beleza apaixonante”, “Gatona” e “Que bela mulher” são alguns dos exemplos.

Recorde-se que, antes de ter partido para esta viagem, Bárbara Norton de Matos e Tiago Raposo Magalhães estiveram no Alentejo. Nas redes sociais, quando assumiu o relacionamento, Bárbara deixou uma mensagem.

“Eu estou feliz. Escusam-me de estar a mandar mensagens, as pessoas são de um ressabiamento que eu fico maluca. Eu fico chocada, mas já sabem, comentários negativos vão de frosques por isso escusam de se dar a esse trabalho”, disse, na altura.