Bárbara Norton de Matos reage a rumores de namoro com João Moura Caetano

Através das redes sociais, Bárbara Norton de Matos reagiu aos rumores que dão conta de um possível romance com João Moura Caetano.

Após ser apontada como nova namorada de João Moura Caetano, ex-namorado de Luciana Abreu, Bárbara Norton de Matos utilizou as redes sociais para pronunciar-se sobre o assunto.

“Acordei às sete da manhã num alvoroço, com telefonemas e bombardeada com perguntas, e é só para informar que não vai haver qualquer comentário da minha pessoa em relação ao assunto falado neste momento”, começou por referir.

“Escusam de me mandar 50 mil mensagens. O meu Instagram não se dá muito bem para destilar ódios, bloqueia e arranca. Por isso têm bom remédio: se não querem, não seguem”, acrescentou.

Recorde-se que o último relacionamento conhecido da atriz foi com Tiago Raposo de Magalhães, pouco tempo após o término do piloto com Bárbara Guimarães.