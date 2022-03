Bárbara Norton de Matos reage a críticas de seguidores por ter ido à praia

Bárbara Norton de Matos foi a praia perto de casa em Cascais e acabou por receber diversas críticas dos internautas nas redes sociais.

A atriz da SIC partilhou, no perfil da rede social Instagram, uma fotografia a sair da água este fim de semana. Prontamente, na secção de comentários, a intérprete foi bastante criticada.

“Por mais que pareça sem sentido, mergulhos e estar na água não faz parte do que foi decretado pelo governo, só para surfistas”, escreveu um internauta.

https://www.instagram.com/p/CASEMtUFbae/

Revoltada com a situação, Bárbara Norton de Matos reagiu: “Fica aqui o que se pode e não se pode fazer no concelho de Cascais. Só para esclarecer a quantidade de críticas feitas no meu Instagram. Sou uma cidadã cumpridora das leis”.

https://www.instagram.com/p/CASmTNeFQ5g/

LEIA TAMBÉM: