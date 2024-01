Bárbara Norton de Matos reflete sobre as dificuldades de ter filhos de pais diferentes

A atriz Bárbara Norton de Matos esteve à conversa com Francisco Garcia, para o podcast “Tal Pai, Tal Panda”, do Canal Panda.

Na entrevista que será divulgada esta quinta-feira, 11 de janeiro, Bárbara Norton de Matos fala sobre o tema “filhos de pais diferentes” e de como se gere essa realidade. “O mais importante é não cultivar guerras, aprender a ceder com amor, pelos filhos, pelos ex-maridos, não esquecer que os filhos nasceram de uma história de amor”, referiu a atriz, de 44 anos.

A atual comentadora do programa “Passadeira Vermelha”, da SIC, explica a necessidade de ser uma “mãe descomplicada e facilitadora”: “Porque todos queremos ser felizes e os pais dos nossos filhos serão sempre pessoas muito importantes nas nossas vidas”.

Para Bárbara, a maior dificuldade da maternidade prende-se com “a grande diferença de idades entre as filhas e a forma distinta como educa as duas”, lê-se no comunicado enviado às redações.

Bárbara Norton de Matos é mãe de Luz, com 17 anos, fruto da relação com Gonçalo Pina e Melo, e de Flor, de 7 anos, após o casamento com Ricardo Areias. Atualmente, a atriz está a ser apontada como possível namorada de João Moura Caetano, “ex” de Luciana Abreu.

Os novos programas do podcast do Canal Panda contam com convidados como: Diogo Morgado, César Mourão, Mafalda Sampaio, Carolina Deslandes, Carolina Patrocínio, Chakall, António Raminhos, Helena Coelho, Vasco Palmeirim, Liliana Filipa, entre outros.