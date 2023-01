Bárbara Norton de Matos revela fotografia do avô

Bárbara Norton de Matos fez uma publicação do avô nas redes sociais. A atriz recorreu ao seu Instagram para revelar uma fotografia inédita do seu familiar.

A imagem partilhada pela intérprete é dois em um, pois também é possível ver o seu pai, Luís Norton de Matos, em bebé.

“A brasa do meu avô… saudades”, escreveu. De seguida, Bárbara Norton de Matos explicou que bebé que está ao colo do avô é o seu pai.

A mesma imagem foi partilhada pela progenitora da atriz de forma a lembrar o pai, que morreu há três anos.

“Querido pai foi há três anos que partiste. Farias 92 anos e seria dia de casa cheia com filhos, netos e bisnetos. As saudades são imensas, mas as memórias são eternas. Estás sempre entre nós”, disse.