Bárbara Norton de Matos seduz a pedalar em biquíni

A atriz aproveitou o tempo quente do fim de semana para vestir o biquíni, pegar na bicicleta e andar pela praia. Os seguidores mostraram-se seduzidos pela sua silhueta.

Longe da personagem sofrida que interpreta na novela da SIC “Nazaré”, a contas com um marido violento (Rui Unas), Bárbara Norton de Matos mostra-se, fora da ficção, uma mulher alegre e de bem com a vida.

No passado fim de semana, e com as temperaturas a atingirem os 30 graus, a filha do treinador Luís Norton de Matos foi para a praia e levou a bicicleta para aproveitar a marginal junto ao mar.

https://www.instagram.com/p/B_wrqp_l46L/

“Será proibido andar de bicicleta de biquíni? Calma… Estava a brincar

Exercício feito ao ar livre… Obrigada”, escreveu a atriz da novela “Nazaré” nas redes sociais.

Os admiradores mostraram-se seduzidos com a imagem publicada no perfil de Instagram de Bárbara Norton de Matos. “Que gira”, “tão sedutora” ou “em forma” servem a título de exemplo.

Mas houve quem, também, tenha mostrado alguma inveja, o que motivou outro post da intérprete, que se mostrou com um gato.

https://www.instagram.com/p/B_zCe8yFq7W/

“Eu em modo angelical para acalmar algumas mentes ressabiadas… Bom Dia. Ser Mulher, Mãe de duas filhas, atriz há 20 anos, ter 40 anos e sentir me bem comigo dá muito trabalhinho e é preciso muito foco. Não sejam orgulhosas e peçam me ajuda…vá quero o máximo de mulheres comigo a andar de bicicleta de biquíni”, pode ler-se.