Bárbara Norton de Matos sobre o novo amor secreto: “Ele não tem nada a ver com o meio”

A viver um novo amor, Bárbara Norton de Matos explicou o porquê de querer continuar a manter o relacionamento em segredo.

A intérprete, de 43 anos, contou que está apaixonada pelo novo namorado e muito feliz por estar a conseguir manter esta parte da sua relação amorosa numa “bolha” onde só entram os dois.

“Estou apaixonada. Não quero expor muito essa relação. Está a ser um processo natural, a construção de uma relação… Está a correr muito bem e estou muito bem”, disse, à revista “Caras”.

De seguida, a atriz da SIC esclareceu o porquê de manter o namoro em segredo: “Ele não tem nada a ver com o meio… Está a ser giro conseguir já estar com ele há algum tempo e ainda ser uma coisa muito nossa”.

“Se conseguir que assim se mantenha durante mais algum tempo, agradeço”, assegurou a profissional da estação privada. “Aos 40, se o amor não resulta traz uma dor diferente. A decisão de nos entregarmos e dizermos que vamos acreditar exige coragem”, adiantou.

Bárbara Norton de Matos assumiu o novo amor durante o Rock in Rio Lisboa 2022, no Parque da Bela Vista. Acompanhada por um amigo no evento, a atriz fez questão de explicar que está numa relação, mas não com a pessoa com quem foi ao festival.

“Estou a namorar, mas não é com a pessoa que está aqui comigo”, disse, na altura. “Deixem-me estar com calma, fazer as coisas a meu tempo e depois eu apresento. Já sabem que quando quero, eu faço logo isso”, acrescentou.

A atriz está solteira após ter terminado o casamento com Ricardo Areias, com quem tem uma filha em comum, Flor. A artista também é mãe de Luz, que nasceu durante o relacionamento terminado com Gonçalo Pina e Melo.