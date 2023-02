Bárbara Norton de Matos sofre de febre e alergias durante viagem no Vietname

Bárbara Norton de Matos revelou sofrer de alergia e febre durante a viagem no Vietname. “Apareceu-me uma cena na pele”, relatou.

A atriz encontra-se a viajar durante este mês pelo Vietname. Durante este período, a intérprete ficou com febre e alergias, tal como revelou no InstaStories, ferramenta do Instagram.

“Alergia e febre, por isso a disposição não é a melhor”, começou por contar.

De seguida, a artista esclareceu a situação. “Apareceu-me uma cena na pele. Dizem que é do calor, agora proibida de apanhar sol. Ai, tudo para não aparecer de biquíni. Sogadita e tapadita”, lê-se.

Bárbara Norton de Matos partilhou ainda uma fotografia do estado em que se encontra a sua pele irritada. “Estou assim no corpo todo. Já vos aconteceu? Comichão ao rubro”, referiu.