Bárbara Norton de Matos assaltada na Costa Rica: “Não tinha noção de que era assim”

Bárbara Norton de Matos foi assaltada durante a sua estadia de férias na Costa Rica. A atriz da SIC assegurou que está tudo bem e que não passou de um “susto”.

A intérprete, de 42 anos, tem partilhado vários momentos da sua viagem com os seguidores. No entanto, nem tudo está a correr da melhor forma. É que a artista foi assaltada.

“Nem tudo são ótimas notícias… mas podia ter sido pior. Eu e a Susana fomos assaltadas em São José na entrada do hotel. Numa distração de segundos, lá se foi uma mochila!” contou, no InstaStories, ferramenta do Instagram.

“Vá lá, não tínhamos nada de muito importante. Quer dizer, eu tinha a minha coluna que amava e era um ‘power’, mas paciência”, prosseguiu.

Bárbara Norton de Matos deixou ainda um alerta: “Cuidado com a cidade de São José, já me tinham avisado, mas não tinha noção que era assim. Está tudo bem connosco, foi só um susto!”

Durante a viagem, a atriz já posou em topless, junto a um lago. “Fantástica”, “Linda” e “Belo corpo” foram vários dos comentários que os internautas fizeram sobre o corpo da artista.