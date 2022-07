Bárbara Norton de Matos sobre cirurgias estéticas: “Nunca me senti tão bem”

Bárbara Norton de Matos explicou, esta quarta-feira, 20 de julho, que se sente bem com as cirurgias plásticas que fez nos olhos e na zona da barriga.

A atriz, de 43 anos, esteve como convidada no programa “Dois às 10”, da TVI. Durante a conversa com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, a intérprete assumiu que gostou do resultado das cirurgias estéticas.

“Eu nunca me senti tão bem. Fisicamente não estou tão perfeitinha como antes”, disse a artista.

De seguida, Bárbara Norton de Matos explicou as intervenções estéticas. “Fiz nos olhos porque tinha excesso de pele. Na barriga, fui mesmo ao corte, porque por mais que eu fizesse exercício uma segunda gravidez é mesmo difícil… Tinha um excesso de pele, gordura, que eu não conseguia tirar”, contou.

Lembre-se que a artista já foi mãe de Flor, fruto do casamento terminado com Ricardo Areias, e da filha mais velha, Luz, que nasceu durante o relacionamento com Gonçalo Pina e Melo.

Recentemente, a intérprete assumiu um novo namorado, durante o festival Rock in Rio Lisboa, no Parque da Bela Vista, em Lisboa. “Estou a namorar, mas não é com a pessoa que está aqui comigo […]. Já sabem que estou comprometida, mas apresento quando tiver que apresentar”, assegurou.