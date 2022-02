Bárbara Norton de Matos posa em topless na Costa Rica

Bárbara Norton de Matos deixou-se fotografar, esta quinta-feira, 10 de fevereiro, em topless durante as férias na Costa Rica.

A atriz fez as malas e viajou até aquele local paradisíaco para relaxar. Desde que chegou há uma semana, a intérprete tem partilhado, no perfil de Instagram, as aventuras e os passeios na praia com os seguidores.

Desta vez, a profissional da estação de Paço de Arcos publicou uma fotografia ousada em que surge sem a parte de cima do biquíni. “Jane na selva”, escreveu, referindo-se à personagem do filme para crianças “Tarzan”.

“Fantástica”, “Linda”, “Lindíssima” e “Belo corpo” foram vários dos comentários que os internautas fizeram sobre o corpo de Bárbara Norton de Matos no “post”.

O público pode acompanhar o trabalho da atriz, de 42 anos, com a novela “Amor, Amor”, da SIC, na qual dá vida a “Emília”. Deste elenco fazem parte atores como Luciana Abreu, Ricardo Pereira, Joana Santos, Ivo Lucas, Filipa Nascimento, Rui Unas, entre outros.