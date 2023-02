Bárbara Parada e o fim da relação com Miguel Vicente: “Disse-me: ‘quem acaba sou eu!'”

Bárbara Parada abriu o livro sobre o fim da relação amorosa com Miguel Vicente, com quem começou a namorar dentro do “Big Brother 2023” (TVI).

A ex-concorrente do “reality show” da estação de Queluz de Baixo revelou, durante o programa a “Dois às 10”, desta quarta-feira, 22 de fevereiro, detalhes sobre o término do relacionamento com o vencedor do formato.

“Tivemos uma discussão no Algarve e ele disse-me: ‘Arrumas as tuas coisas e vais-te embora’. Foi o que eu fiz e, desesperada, arrumei tudo”, lembrou Bárbara Parada, após frisar que não foi expulsa de casa.

“Passado um bocado ele ligou-me a dizer que o almoço estava feito, se eu queria almoçar lá, e eu: ‘Deves estar a brincar comigo, acabaste de me mandar embora’. E disse: Esquece, acabou’. E ele: ‘Não acabou nada, quem acaba sou eu. Já devíamos ter acabado há mais tempo”, relatou.

De seguida, a jovem adiantou que Miguel Vicente já tinha tentado acabar a relação antes de viajar para o Brasil com os amigos. “Ele já tinha tentado terminar comigo. Do nada uma vez liga-me a dizer que vai para o Brasil com uns amigos e só com um bilhete de ida e sem volta”, contou.