Bárbara Parada esclarece rumores de relacionamento com Francisco Monteiro

No matutino “Dois às 10”, Bárbara Parada respondeu às questões de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre o possível relacionamento com Francisco Monteiro.

Conheceram-se no “Big Brother – Desafio Final”, onde Bárbara Parada foi uma das finalistas, e enfrentam agora rumores de um possível relacionamento.

A nortenha esteve esta quarta-feira, 12 de junho, no matutino “Dois às 10”, onde contou que os comentários negativos intensificaram-se nos últimos tempos.

“Não estou com o Francisco”, referiu a ex-participante do “reality show”. “Nós somos amigos, é público que nos damos super bem”, acrescentou, dizendo que estão mais vezes juntos por morarem “perto um do outro” e terem amigos em comum.

“Nunca na vida ia estar com um homem por ser cunhado da Cristina. O que é que isso me trazia? É fama, é dinheiro”, sublinhou.

Sobre partilhar quarto com Francisco Monteiro quando vai à capital, Bárbara sublinhou: “Sendo que somos os dois do norte e vimos os dois para Lisboa, fica mais em conta dividir quarto”. “Não é a primeira vez que eu dividi hotel com amigos, em camas separadas está tudo bem”, rematou.

Vale recordar que, após a saída de Merche Romero da marcha de Santa Engrácia, Bárbara Parada irá desfilar esta noite ao lado de Francisco Monteiro, uma vez que ocupou o lugar de madrinha.