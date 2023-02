Bárbara Parada revela receber mensagens de ódio: “Os insultos são muito feitos”

Bárbara Parada revelou, esta sexta-feira, 24 de fevereiro, ter recebido mensagens de ódio nas redes sociais. A ex-concorrente do “Big Brother 2023” ameaçou expor os internautas.

Depois de ter terminado o namoro com Miguel Vicente, a ex-participante do “reality show” da TVI foi alvo de uma onda de mensagens de ódio, insultos e críticas por parte de diversos cibernautas.

“Vocês nem têm noção das mensagens que às vezes recebo só que eu riu-me”, começou por dizer, num vídeo publicado no InstaStories, ferramenta da rede social Instagram. “Nem sei como é que é possível existirem pessoas assim tão más. Como é que alguém perde tempo a insultar uma pessoa de cima a baixo?” frisou.

De seguida, a jovem ameaçou expor as mensagens que recebeu: “O que é que vocês acham de eu meter aqui ‘print’ das pessoas bloqueadas? Assim vocês podem ver o nome das pessoas que me insultam diariamente”. “Os insultos são muito feitos”, acrescentou.

Bárbara Parada comentou que “existem sempre pessoas infelizes” e a sua “vontade é começar a partilhar os comentários, ou pelo menos as contas bloqueadas”. “Como é que é possível existirem pessoas tão más?” questionou.

A ex-concorrente do “BB 2023” garantiu que não dá importância a este tipo de mensagens. “Atenção, quero dizer que dou zero valor aos insultos que recebo. […] Mete piada as coisas que me chamam”, rematou.

Após o término da relação com Miguel Vicente, a ex-participante do “BB” esteve no programa “Dois às 10” (TVI) para falar sobre o assunto. “Tivemos uma discussão no Algarve e ele disse-me: ‘Arrumas as tuas coisas e vais-te embora’. Foi o que eu fiz e, desesperada, arrumei tudo”, contou.

Lembre-se que o ex-casal começou a namorar dentro da casa mais vigiada do país.