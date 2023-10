Bárbara Tinoco homenageia os fãs

Com a música “Chamada Não Atendida” nomeada na categoria de “Melhor canção”, Bárbara Tinoco homenageou os fãs em noite de Globos de Ouro.

Foi há exatamente cinco anos que a Prova Cega de Bárbara Tinoco conquistou os portugueses. Embora não tivesse conseguido virar nenhuma cadeira, a atuação no “The Voice Portugal”, programa transmitido pela RTP1, abriu portas à cantora. Atualmente, com uma carreira consolidada, Bárbara Tinoco enche salas de espetáculo de norte a sul do país.

São milhares de fãs e centenas de conquistas nos últimos anos. Para a XXVII Gala dos Globos de Ouro, da SIC, a intérprete elegeu um look especial. A capa, utilizada por Tinoco, era composta apenas por fotografias com fãs. Nas redes sociais, a artista deixou uma mensagem àqueles que a acompanham.

“Ontem por coincidência fez exatamente cinco anos que a minha prova cega estreou na televisão. Esta capa é uma homenagem aos meus fãs. Estas fotografias são fotografias que eu tirei com eles durante os autógrafos no final dos concertos do Campo Pequeno e no Super Bock Arena. No total foram 9 horas de autógrafos nestes três concertos”, escreveu.

“Obrigada aos meus fãs que são fogo de artifício. Que fizeram do meu fim, o meu início.

Que trataram esta canção como um vício. Porque se cinco anos depois fomos nomeados para canção do ano é tudo graças a vocês”, acrescentou.