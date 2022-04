“BB 2020”: Daniel Monteiro revoltado com Ana Catharina

Daniel Monteiro e Ana Catharina tiveram um confronto durante a gala televisiva deste domingo do “reality show” “Big Brother”, da TVI.

O concorrente não escondeu a insatisfação com a atitude da colega da casa mais vigiada do país, que o nomeou por não se identificar minimamente com a causa defendida por Daniel Monteiro.

“Quando precisares dos bombeiros, não devias ser ajudada. Se achas que é uma causa que não é grande coisa, era isso que devia acontecer. Tenho dito”, atirou o participante de Valongo.

Ana Catharina justificou as suas palavras e o seu comportamento: “A questão do Daniel está relacionada também com a tropa e essa é uma filosofia com a qual não me identifico”, admitiu.

Recorde-se que Daniel Monteiro esteve ao serviço do exército português, no qual fez o curso de paraquedista e serviu o país em diversas missões no Kosovo e na República Centro Africana.

