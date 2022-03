“Big Brother Famosos”: Nuno Graciano admite sentir-se culpado pela desistência de Melão

Nuno Graciano admitiu sentir-se culpado pela desistência de Melão do “Big Brother Famosos”, no passado domingo, 13 de março.

O antigo apresentador de televisão estava à conversa com os restantes colegas da casa na “cadeira quente”, após mais uma gala, quando explicou o porquê de se sentir culpado com a saída do cantor.

“É sempre triste que o grupo não tenha conseguido manter um elemento que queria desistir. Sinto uma quota-parte da responsabilidade do Melão ter desistido. O Melão é meu amigo há 30 anos e não o consegui demover e fico com pena disso”, contou.

“Todos nós, cada um da sua forma, tentamos fazer o melhor, mas, enquanto grupo, falhámos. Houve um colega nosso que abandonou. Não dependeu de nós, era uma opinião dele, que ele tinha muito firmada desde manhã, mas acho que poderão existir mais pessoas com vontade de desistir. Acho que faz parte do grupo agarrarmos com todas as nossas forças quem pensa desistir e mantê-los junto de nós”, afirmou.

“A minha última palavra vai para o Melão, que já deve estar abraçado à sua Yasmin [a filha]. Sinto frustração por não ter tido energia suficiente para o manter cá dentro”, rematou Nuno Graciano.