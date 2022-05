“BB Desafio Final”: Francisco Macau emociona-se ao falar da doença do pai

Francisco Macau, concorrente do “Big Brother – Desafio Final”, na TVI, esteve à conversa com a colega Ana Barbosa e falou sobre a doença do pai.

O concorrente do “reality show” da estação privada lembrou, de forma emotiva, o momento em que o seu pai foi diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica, que é uma doença degenerativa.

“O meu pai está doente. Há dois anos, no meu dia de aniversário, recebemos os resultados dos exames e foi-lhe diagnosticado Esclerose Lateral Amiotrófica. É uma doença degenerativa, vais perdendo as tuas faculdades”, começou por dizer.

“Ele já não anda, já está em cadeira de rodas. Era uma pessoa normal e deixou de andar em um ano e tal, dois, não é uma pessoa autónoma. Precisa sempre de uma ajuda, preciso de vesti-lo, de fazer muitas coisas”, prosseguiu.

De seguida, o ator recordou que “não estav preparado” para receber a notícia. “Não estava preparado, foi o pior dia de anos da minha vida, tive o dia todo na cama a chorar”, relatou Francisco Macau.

“Depois passei uma época de raiva, de pensar ‘porquê o meu pai?’. Aprendi a aceitar, acho que a vida me ensinou a aceitar… O que posso fazer é estar com ele, passar tempo com ele, dar-lhe atenção mesmo que me esteja a contar a mesma história 20 vezes”, rematou.