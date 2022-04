“Big Brother Famosos”: Bruno de Carvalho admite que fica nervoso com Liliana Almeida

Bruno de Carvalho admitiu, esta quinta-feira, 6 de dezembro, que Liliana Almeida o deixa nervoso, durante um jantar a dois no “Big Brother Famosos”, da TVI.

O líder desta semana do formato escolheu a cantora para partilhar um jantar, longe dos restantes colegas da casa. Durante a refeição, o ex-presidente do Sporting admitiu ficar nervoso com a artista.

“O meu nervosismo é tão grande que acabei de descolar a sola do sapato, admito. Tenho o sapato absolutamente descolado. Como só tenho este, não sei se ficou aqui uma mensagem subliminar”, disse, entre risos. “Admito, ao contrário de ti, que tu me pões nervoso”, acrescentou.

Já Liliana Almeida revelou que a inteligência é o atributo que mais lhe agrada no ex-presidente do clube leonino. Dentro da casa, Bruno de Carvalho também já falou sobre os truques que utiliza nos trabalhos como DJ. “Tenho uma lista do Spotify. Não mexo naquilo. É uma lista que compro. […] As pessoas ficam na loucura e eu nem estou a mexer naquilo”, afirmou.

Além de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida entraram na casa como concorrentes Nuno Homem de Sá, Jaciara, Mário Jardel, Catarina Siqueira, Hugo Tabaco, Jorge Guerreiro, Kasha, Laura Galvão, Jay Oliver, Marta Gil e Leandro.