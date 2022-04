Depois de deixar o “BB Famosos”, chef Fernando Semedo elogia Cristina Ferreira

Fernando Semedo elogiou, esta terça-feira, 26 de abril, Cristina Ferreira depois de ter ficado em sexto lugar no “Big Brother Famosos”, da TVI, que terminou este domingo, 24 de abril.

O chef fez questão de deixar, no perfil de Instagram, uma mensagem de agradecimento, repleta de elogios à diretora de Entretenimento e Dicção da estação privada.

“A Cristina. Foi, também, por ela que aceitei este desafio. Por confiar. Por saber que me ia proteger. Por saber que acredita em mim. Por saber que quer o melhor para mim, genuinamente. Por saber que se preocupa. Por cuidar. Por mimar”, confessou. “Sou o chef Sem Medo mas entrei com medo, não escondo. Mas, no fim, deu tudo certo. Cresci, aprendi. Errei, também. Pedi desculpa”, salientou.

De seguida, o ex-concorrente realçou o profissionalismo da organização do “reality show” da TVI. “Um agradecimento enorme a toda a equipa da Endemol, sempre disponíveis para mim – mesmo quando só tinha o meu creme de mãos a acabar ou poucos charutos. Que profissionalismo do caraças!”

“Fiz a mala para uma semana e fui finalista. Receber o amor dos portugueses é um colo tão especial, daquele que aquece o coração e me faz tornar melhor pessoa. Espero nunca vos desiludir”, rematou.