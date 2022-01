“BB Famosos”: Cinha Jardim acredita que Bruno de Carvalho hipnotizou Liliana Almeida

Cinha Jardim acredita que Bruno de Carvalho hipnotizou Liliana Almeida dentro da casa do “Big Brother Famosos” (TVI).

A comentadora do “reality show” da estação de Queluz de Baixo marcou presença, esta segunda-feira, 31 de janeiro, no programa das manhãs “Dois às 10”, conduzido por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.

Durante a sua passagem, Cinha Jardim comentou a relação amorosa entre Bruno de Carvalho e Liliana Almeida. “Acredito que ele esteja apaixonado por ela. A Liliana é uma pessoa muito bonita, diferente”, começou por dizer. “São duas pessoas que não estava a ver um encaixe e olha, aconteceu”, acrescentou.

A mãe de Pimpinha Jardim afirmou também que o ex-presidente do Sporting conseguiu hipnotizar a cantora. “Ela não é de se deixar ficar mas acho uma coisa, se me permitem dizer, eu acho que ele hipnotizou-a”, apontou.

“Vi ela a falar alto para ele e ele: ‘Tu não levantas a voz para mim’. Depois ele agarra-a e diz: ‘Não me voltas a fazer isto’. E estão dentro da casa… Mas olha muitas felicidades para os dois”, rematou.

Além de Cinha Jardim também Merche Romero esteve no matutino da TVI. As duas fazem parte de um elenco de comentadores do “reality show” composto por Susana Dias Ramos, Zé Lopes, Ana Garcia Martins, Inês Simões, Flávio Furtado, Toy, Catarina Miranda e Zulmira Ferreira.

Dentro da casa mais vigiada do país, Bruno de Carvalho e Liliana Almeida já se beijaram mais do que uma vez. Lembre-se que a artista entrou para a casa com a namorada, Jaci Duarte, cá fora.

Entretanto, durante uma das galas apresentadas por Cristina Ferreira, Liliana Almeida acabou por pedir desculpa à companheira. Mais tarde, Jaci Duarte garantiu que vai receber a cantora de braços abertos.