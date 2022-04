“Big Brother Famosos”: Cinha Jardim indignada com palavras de “Pipoca Mais Doce” sobre Bruno de Carvalho

Cinha Jardim foi apanhada de surpresa, esta terça-feira à noite, 11 de janeiro, por Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, durante o “Extra”, do “Big Brother Famosos” (TVI).

Quando estava a ser abordada a veracidade das intenções amorosas de Bruno de Carvalho para com Liliana Almeida dentro da “casa mais vigiada do país”, a influenciadora digital assumiu que gostava de ver o ex-presidente do Sporting a dar um “linguadão até ao esófago” a alguém.

Em choque com as declarações, Cinha Jardim reagiu, prontamente, às palavras da colega de comentário e análise.

“Que horror! Que nojo”, afirmou uma das comentadoras do “reality show” da estação de Queluz de Baixo.