“Big Brother Famosos”: Jardel quer desistir da presidência por estar no limite

Jardel vive tempos conturbados na casa do “Big Brother Famosos”, na TVI. Escolhido para presidente da casa, o ex-jogador afirma querer desistir da presidência por estar sem forças para tal.

O concorrente do “reality show” da estação privada assumiu que não está a saber lidar com a pressão que tem recebido por ser o presidente da casa mais vigiada do país durante esta semana.

“Não estou para ser incomodado, não tenho essa capacidade”, afirmou, após ter sido questionado por Catarina Siqueira e ter estado aos berros no confessionário.

De seguida, o brasileiro confessou ter vontade de passar a pasta para Kasha: “Eu sou fraco como presidente”. “Não sou capaz de escutar certas coisas aqui. Estou muito cansado e isso deixa-me triste. Não consigo dormir”, acrescentou.

“Estou no meu limite. Era para ter saído na semana passada, não me deixaram”, prosseguiu o ex-futebolista, referindo-se ao momento em que quis desistir e abandonar o jogo.