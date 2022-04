“BB Famosos”: Laura Galvão revive drama do passado após entrar na casa

Laura Galão entrou, este domingo, 2 de janeiro, no “Big Brother Famosos”, da TVI. Em direto, a atriz reviveu o drama do passado conturbado, mas preferiu não falar.

Depois de entrar na casa, a artista foi questionada pela apresentadora Cristina Ferreira sobre o seu passado e preferiu não responder. No entanto, a intérprete já tinha revelado, em conversa com Fátima Lopes, em janeiro de 2020, que viveu uma relação tóxica com um companheiro mais velho depois de sair de casa aos 13 anos.

“Foi uma decisão minha. Apesar de ser uma menina, achei que tinha de conhecer aquela pessoa, e fui. A minha mãe ficou mal, fiz a minha mãe sofrer muito”, lembrou, na altura, da conversa com a apresentadora.

A atriz revelou que era controlada e, por isso, não conseguiu manter contacto regular com a mãe. “Essa pessoa nunca me tocou. Verbalmente, magoou-me muitas vezes. Nunca fui ameaçada. Mas tinha armas que usou contra mim. Odeio sentir que magoei alguém, e essa pessoa em questão dizia-me: ‘estás a magoar-me’, ‘estás a deixar-me mal’ e eu ficava ali”, contou.

“Sentia-me sozinha. Estava destruída e com muita mágoa. Tinha acompanhamento psicológico porque tentei matar-me duas vezes com 14 anos”, admitiu a atriz, que um ano mais tarde conseguiu voltar para casa da mãe. “Estava destruída”, rematou.