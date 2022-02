“Big Brother Famosos”: Liliana Almeida esclarece alegado envolvimento sexual

Liliana Almeida esclareceu o alegado envolvimento sexual com Bruno de Carvalho numa conversa com Jaciara dentro do “Big Brother Famosos”, da TVI.

Depois de terem incomodado os colegas da casa com “barulhos” no quarto durante a noite, Liliana Almeida foi, agora, questionada pela ex-mulher de Deco sobre o que se tem passado à noite na cama.

“Anda a praticar alguma coisa debaixo daquele edredão?” perguntou Jaciara. “Muitas coisas bonitas. Nada que não tenhas feito”, respondeu a concorrente do “reality show” da estação privada.

O romance tem evoluído dentro da casa e o ex-presidente do Sporting já declarou publicamente o amor que nutre pela ex-Non Stop. “Amo-te muito. Nunca duvides”, afirmou.

Os dois já trocaram vários beijos dentro do jogo. Liliana Almeida pediu desculpa à namorada, Jaci Duarte, durante uma gala apresentada por Cristina Ferreira. A companheira da artista garantiu estar de “braços abertos” à sua espera.