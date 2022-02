“Big Brother Famosos”: Luísa Castel-Branco defende Bruno de Carvalho

Luísa Castel-Branco saiu em defesa, esta segunda, 7 de fevereiro, de Bruno de Carvalho, mostrando-se irritada com as acusações de manipulação em torno do concorrente do “Big Brother Famosos” (TVI).

A comentadora do “reality show” não aguentou mais os comentários de que o ex-presidente do Sporting está a manipular os concorrentes dentro da casa mais vigiada do país.

“Nunca pensei dizer isto, mas vou dizer. Isto já cansa culpar o Bruno de tudo. Está toda a gente suscetível a ponto de serem hipnotizados?” disse, em conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz no “Dois às 10”.

A mãe de Inês Castel-Branco admitiu começar a ficar irritada com as acusações de manipulação.

“É o jogador mais forte, não só pela posição que exerce cá fora, mas pela cultura, pela linguagem. Aquela tese de que está toda a gente influenciada por ele começa a irritar-me um bocadinho”, afirmou.

Além de Luísa Castel-Branco, o elenco de comentadores do “reality show” é composto por Susana Dias Ramos, Zé Lopes, Ana Garcia Martins, Inês Simões, Flávio Furtado, Toy, Catarina Miranda, Cinha Jardim e Zulmira Ferreira.