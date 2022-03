“BB Famosos”: Marco Costa lembra acidente em que irmã foi “esmagada” por dois carros

Marco Costa lembrou, quando estava a conversar com os colegas do “Big Brother Famosos” (TVI), o acidente em que a irmã, Soraia, foi “esmagada” por dois carros.

O pasteleiro recordou que a irmã saiu de casa para ir à sua só que parou no supermercado primeiro para comprar um refrigerante. Ao sair do local, “a bebida caiu no chão” e rebentou. A irmã de Marco Costa, na altura, teve de ir voltar a casa para “trocar de roupa”.

“Foi a casa, mano… Quando saiu do carro, olhou para trás, esqueceu-se de travar o travão de mão… Em vez de deixar o carro bater no carro da frente, foi tentar pôr-se no meio”, contou o também empresário.

“Foi esmagada pelos dois. Esmagou a bacia toda. A sorte foi que não deslocou, só esmagou. […] Esteve três meses parada, que é o tempo mais ou menos que o corpo demora a reconstruir-se”, acrescentou.

“Partiu-se toda e partiu o carro. Partiu o carro da frente na mesma. Esmagou-lhe tudo”, afirmou.

Dentro da casa mais vigiada do país, Marco Costa também já falou sobre a ex-companheira, Vanessa Martins. “Não nos damos sequer. Não é assunto que goste, não é tema sequer. Não falamos, não. Isso não é assunto, volto a dizer outra vez. ‘Quando não tens nada de bom para dizer não digas”, disse.