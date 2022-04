“BB Famosos”: Comentadora Rafaela Granado conta que Nuno Graciano toma medicação

Rafaela Granado revelou que Nuno Graciano está a tomar medicação para lidar com um problema de ansiedade dentro do “reality show” “Big Brother Famosos”, da TVI.

A comentadora contou, durante o programa “Última Hora”, que o antigo apresentador de televisão está a tomar medicação e, por isso, é que o concorrente tem “mais vontade de dormir”.

“Ele também toma medicação… acho que os próprios colegas conversaram sobre isso”, começou por apontar, no espaço de análise a tudo o que acontece dentro da casa mais vigiada do país.

“Haverá ali alguma medicação ou um tratamento para a ansiedade, naturalmente isto também não deve ajudar. Portanto, há aqui uma série de fatores que explicam que o Nuno tenha mais vontade de dormir”, acrescentou.

Dentro do jogo, Nuno Graciano já tinha abordado o assunto, referindo que fica chateado com a situação porque não acredita que durma mais do que os restantes concorrentes do formato.

“Francamente não acho que, em 24 horas, durma mais do que as outras pessoas. A única diferente que existe é que quando quero dormir vou para a cama. Não ando a dormitar pelo sofá. As outras pessoas vão dormindo pela casa”, disse, no confessionário.