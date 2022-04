“BB2020”: Hélder revela passado de violência doméstica

Hélder “abriu o livro” durante uma conversa íntima com Sónia e revelou que assistiu a violência doméstica entre os seus pais quando era mais novo.

O concorrente de Santa Maria da Feira do “Big Brother 2020” (TVI) recordou uma fase díficil que viveu em sua casa quando era apenas uma criança. Foi um período negro que deixou o participante traumatizado.

“Uma das coisas que mais me afetou na minha vida, na minha infância, foi a violência domestica. Sofri muito com os meus pais”, contou Hélder quando estava sentado com Sónia.

A partir daquele momento, o concorrente mentalizou-se de que um episódio daqueles não poderia voltar a acontecer: “Eu tinha cinco, seis ou sete anos e disse: ‘nunca vou aceitar ser homem, ter uma mulher e aceitar que isto aconteça’. Para mim a mulher é tudo na vida”.

“Eu quero que sejam vocês a mandar. Eu não quero o vosso sofrimento. Vocês já sofreram muito na vida”, concluiu Hélder.

