“BB2020”: Hélder admite que traiu a ex-namorada

Hélder admitiu aos colegas do “Big Brother 2020” que traiu a sua ex-namorada quando era mais novo. “Achou-me piada e eu a ela. Nunca lhe disse que tinha namorada”, contou.

Quando tinha 18 anos, o participante andava muito de mota e recebia vários pedidos de miúdas que queriam ir dar uma volta quando ia às festas dos amigos. A dada altura, a traição ocorreu de um convite desses.

“Traí, era inocente”, começou por descrever Hélder. “Achou-me piada e eu a ela. Nunca lhe disse que tinha namorada. Um dia ela apareceu no carro onde eu estava com a minha ex-namorada e disse: ‘Olá, Catarina, somos duas mulheres na vida do Hélder’. Acabou o mundo naquele momento”, recordou.

Naquele momento, Hélder namorava com Catarina, com quem estava há cerca de dois anos. “Ela é que sempre mexeu com isso. Estava sempre a meter-se comigo e eu era muito tímido. Ela é que me fez dar aquele disparo”, lembrou o concorrente, agora com 39 anos, sobre a ex-companheira.

LEIA TAMBÉM: