“BB2020”: Sofia Sousa diz que Pedro Soá “não tem perdão”

A ex-concorrente da “Casa dos Segredos” comentou a expulsão do ex concorrente do “Big Brother 2020″na sequência de “comportamentos violentos”.

Depois de Pedro Soá ter sido expulso do reality show por ter quebrado as regras do programa da TVI, Sofia Sousa reprovou a atitude e afirmou que o considera “uma pessoa tóxica”.

“Eu considero que o Pedro é uma pessoa tóxica, mesmo para os que gostavam dele. […] Pode ser que o grupo melhore”, referiu no “Extra”.

A ex-concorrente da “Casa dos Segredos” sublinhou ainda que Pedro Soá “não tem perdão”. “Esta situação do Pedro Soá foi inadmissível, para mim. Levantar o peito para um Diogo, […] já é grave, para uma mulher, ainda mais grave é, principalmente pela forma agressiva que foi. Não tem perdão, sequer”, acrescentou.

