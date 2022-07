Beatriz Barosa admite que relação com Manuel Marques não foi planeada

Beatriz Barosa confessou que a relação amorosa com Manuel Marques não estava planeada. Segundo a atriz, os dois não se cruzaram no “set” de gravações de “Festa é Festa” (TVI).

A atriz, de 25 anos, revelou que não foi pensado o namoro com o ator, de 47, do mesmo elenco numa conversa com Ana Rita Clara no formato semanal “À Conversa com Ana Rita Clara”, emitido pela TVI Ficção.

“Nem foi em pleno set, porque nem contracenamos”, disse. “Não estava planeado, estas coisas não se planeiam”, assegurou.

Os intérpretes assumiram publicamente a relação amorosa em setembro do ano passado, com uma fotografia em que surgem juntos publicada nas redes sociais. Na altura, receberam o apoio de vários amigos e famosos.

Antes do namoro com Beatriz Barosa, Manuel Marques tinha terminado o casamento de 15 anos com Ana Martins. O ex-casal tem duas filhas, Inês e Elisa.