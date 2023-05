Beatriz Barosa declara-se a Manuel Marques: “E não é que as tais borboletas continuam cá?”

Em dia de aniversário, Beatriz Barosa recorreu às redes sociais para abrir o coração e declarar-se ao namorado, Manuel Marques.

Manuel Marques completou, esta terça-feira, 48 anos. A namorada, Beatriz Barosa, recorreu às redes sociais para se declarar ao companheiro.

“É fácil encantarmo-nos pelo @manuel_marques_oficial… Desde a sua comicidade natural à generosidade absoluta, passando pela sensibilidade e por uma inteligência desconcertante, são vários pontos a favor! Imaginem agora que têm a sorte de partilhar a vida com ele… Ok, podem parar de imaginar. Eu sou mesmo muito privilegiada! E não é que as tais borboletas continuam cá?”, começou por escrever na legenda da publicação.

“Muitos parabéns, meu amor! Desejo que sejas sempre feliz, de preferência com esta mimalha a abraçar-te!”, rematou.

O ator da telenovela “Festa é Festa”, transmitida pela TVI, já respondeu: “Obrigado, meu amor”.

Manuel Marques e Beatriz Barosa têm mais de 20 anos de diferença e estão juntos há quase dois anos. Numa entrevista, conduzida por Maria Cerqueira Gomes, a atriz explicou como foi o início do relacionamento e, ainda, a adaptação das filhas do companheiro: “Correu tudo muito naturalmente, elas também são miúdas muito queridas, receberam-me muito bem”.