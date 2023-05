Beatriz Barosa sobre as filhas de Manuel Marques: “São muito queridas”

Beatriz Barosa esteve à conversa com Maria Cerqueira Gomes e falou sobre a relação com o ator Manuel Marques, 21 anos mais velho.

Beatriz Barosa e Manuel Marques conheceram-se nas gravações da telenovela “Festa é Festa”, transmitida pela TVI.

Durante o programa “Conta-me”, transmitido este sábado, 6 de maio, também pela estação de Queluz de Baixo, a atriz esteve à conversa com Maria Cerqueira Gomes e aproveitou para falar um pouco sobre a relação com o ator, 21 anos mais velho.

“Nós não contracenamos, as nossas personagens não se cruzam. Nós começamos a conhecer-nos melhor através daqueles almoços de elenco descontraídos”, começou por dizer Beatriz, depois de Maria Cerqueira Gomes ter questionado como tudo começou.

“Foi simpático, educado, fomos conversando nesse contexto de elenco e tudo mais e, às tantas, houve um jantar de elenco em que nós sentimos que já estava ali mais qualquer coisa. (…) Um cliquezinho”, continuou.

A atriz revelou, ainda, que os dois optaram por agir com calma no início da relação: “Eu tinha a consciência muito tranquila, porque as coisas estavam a ser feitas corretamente e respeitando ao máximo toda a envolvência que existe, filhas e tudo isso”.

“Quando se soube, quando explodiu, eu não me preocupei muito com isso, preocupei-me mais em avisar a minha família antes. (…) A minha mãe soube logo depois do primeiro beijo, eu disse logo à minha mãe tudo”, explicou.

Relativamente às filhas de Manuel Marques, fruto do antigo relacionamento do ator, Beatriz Barosa admitiu: “Correu tudo muito naturalmente, elas também são miúdas muito queridas, receberam-me muito bem, senti isso, e a verdade é que eu mantenho a minha casa e o Manel tem a casa dele, ou seja, há esse espaço, eu também me esforço e esforcei para respeitar esse espaço entre eles, para não ser uma imposição”.