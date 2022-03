Beatriz Barosa vive sonho ao conhecer Batatinha e Companhia: “Fingi naturalidade”

Beatriz Barosa cumpriu um sonho ao conhecer os palhaços Batatinha e Companhia. A atriz tentou fingir naturalidade, mas sem sucesso.

A atriz, que integra o elenco de “Festa é Festa” (TVI), mostrou-se feliz por ter estado fisicamente com os ídolos nos bastidores do “Em Família”. Para eternizar o sonho, a artista publicou a fotografia do momento especial no perfil de Instagram.

“Os sonhos realizam-se. O ‘Em Família’ comemorou o seu primeiro aniversário e eu recebi o presente de conhecer os meus ídolos de infância. Fingi naturalidade, mas sem sucesso”, confessou a artista, de 24 anos.

Além dos palhaços Batatinha e Companhia, Beatriz Barosa fez-se acompanhar do namorado, Manuel Marques, de 46. Os dois assumiram a relação amorosa no início de setembro.

Lembre-se que o programa “Em Família”, da TVI, celebrou o seu primeiro aniversário no fim de semana passado. O formato das tardes de sábado é conduzido pela dupla Maria Cerqueira Gomes e Rúben Rua.